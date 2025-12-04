Perché la Russia ha bloccato Roblox | cosa c'è dietro le accuse alla piattaforma di gioco

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia ha annunciato di aver bloccato Roblox, la nota piattaforma di gioco online usata in tutto il mondo, accusata di diffondere "propaganda LGBTQ+" e contenuti pericolosi per i minori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

