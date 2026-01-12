Crescita qualità e innovazione al centro della strategia dell’università Mediterranea

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria rinnova il proprio impegno verso crescita, qualità e innovazione. La strategia dell’ateneo si concentra sul miglioramento della didattica e della ricerca, investendo nel rafforzamento del corpo docente e nelle infrastrutture. Questo approccio mira a consolidare la reputazione dell’università e a offrire un ambiente accademico all’avanguardia, in linea con le esigenze di studenti e comunità.

L’università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria consolida il proprio percorso di sviluppo puntando con decisione sulla qualità della didattica e della ricerca-si legge in una nota dell'Ateneo- un investimento che si traduce nel rafforzamento del corpo docente e in una significativa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

