La Regione Toscana sospende i 16 accorpamenti scolastici per il 2026-2027 | la Giunta approva il blocco in attesa delle sentenze sui ricorsi presentati contro il piano governativo
La Giunta regionale della Toscana ha deliberato il 1° dicembre 2025 la sospensione degli accorpamenti scolastici previsti per l'anno scolastico 2026-2027. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
