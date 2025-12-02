La Regione Toscana sospende i 16 accorpamenti scolastici per il 2026-2027 | la Giunta approva il blocco in attesa delle sentenze sui ricorsi presentati contro il piano governativo

Orizzontescuola.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale della Toscana ha deliberato il 1° dicembre 2025 la sospensione degli accorpamenti scolastici previsti per l'anno scolastico 2026-2027. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

regione toscana sospende 16Scuola, la Regione Toscana sospende gli accorpamenti: 'In attesa delle sentenze dei ricorsi' - "Abbiamo scelto, lo abbiamo deliberato proprio ieri nell'ultima seduta di giunta, di sospendere questi accorpamenti in attesa delle sentenze che ... 055firenze.it scrive

regione toscana sospende 16Regione Toscana, ‘abbiamo sospeso accorpamenti delle scuole’ - "Abbiamo scelto, lo abbiamo deliberato proprio ieri nell'ultima seduta di giunta, di sospendere questi ... Da msn.com

regione toscana sospende 16Accorpamenti scolastici, la Regione li approva e poi li sospende: «Aspettiamo l'esito del ricorso al Presidente della Repubblica» - «Continuiamo a ritenere sbagliato tagliare sulla scuola e chiediamo che il governo torni indietro su questo». Scrive corrierefiorentino.corriere.it

Scuola, torna l'incubo accorpamento per 16 istituti - Delusione e protesta da parte della Flc Cgil Toscana per la decisione della Regione Toscana di approvare l’accorpamento di 16 istituti scolastici in sei province, in linea con le indicazioni del ... Scrive rainews.it

16 accorpamenti scolastici, pronta la mobilitazione contro la delibera regionale - Collegio docenti, studenti, sindacati, tutti contrari ai nuovi accorpamento di 16 istituti in sei province regionali (4 Lucca, 3 Massa Carrara, 3 Pistoia, 2 Firenze, 2 Grosseto, 2 Siena) decisi con ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Toscana Sospende 16