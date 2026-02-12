La regina azzurra del biathlon racconta come le mestruazioni hanno influenzato la 15 km individuale | Ho fatto davvero fatica sugli sci
La regina azzurra del biathlon ha raccontato di aver avuto grosse difficoltà durante la sua gara di 15 km. La presenza delle mestruazioni, spiega, le ha complicato la vita sugli sci e le ha tolto energie. Nonostante tutto, ha portato a termine la prova, ma ha ammesso che il ciclo ha influito molto sulla sua prestazione.
mt-1" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="e91b35a9-17be-4c15-9380-81fda45194c5" data-message-model-slug="gpt-5-mini"> È naturale, è un segno di salute, fa parte dell’essere donna ed è probabilmente l’ultima cosa che un’atleta vorrebbe avere prima di competere alle Olimpiadi: sì, è il ciclo mestruale. Dorothea Wierer lo sa bene, purtroppo. La regina azzurra del biathlon italiano è arrivata quinta nei 15 km individuali, con un solo errore fatale al tiro e le mestruazioni a complicare tutto. L’azzurra ha spiegato in conferenza stampa: «La giornata è stata un po’ difficile per me, ho fatto una fatica bestia sugli sci, soprattutto dal terzo giro in poi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
