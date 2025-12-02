Coppa del Mondo di Biathlon Wierer trionfa | è show nella 15 km individuale
L’Italia del Biathlon prosegue a macinare successi in Coppa del Mondo, a seguito dei secondi posti avuti in staffetta femminile (Wierer, Carrara, Vittozzi, Auchentaller) e in staffetta mista (Giacomel, Hofer, Wierer, Vittozzi), ecco un altro podio. Arriva da Dorothea Wierer che trionfa sulla stessa pista di Ostersund e si prende la gara della 15 km individuale (e fa tre podi personali nella tappa odierna). “La giornata non era iniziata benissimo perché mi sono svegliata con un po’ di mal di gola, fortunatamente le cose sono migliorate con il passare delle ore – il commento di Wierer, come riporta agcconi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Wierer Show a Östersund! ? Nella prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, in Svezia, Dorothea trionfa nella 15 km individuale femminile. Per l’azzurra è la 17a vittoria in carriera nel massimo circuito! https://bit.ly/4rw39sb FISI - Federazione Italian - facebook.com Vai su Facebook
Biathlon, Coppa del Mondo: Wierer inizia la sua ultima stagione con un successo - L'azzurra ha trionfato nella 15 km col brivido sulla pista svedese di Ostersund: per 3 decimi e in 43'08"0 (2 errori nelle prime 2 sessioni di tiro) infatti ha lasciato al secondo posto la finlandese ... Come scrive msn.com
Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Dorothea Wierer leader dopo l’individuale di Oestersund! - 2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non ... oasport.it scrive
LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer infinita! Trionfo per l’azzurra a dieci anni dal primo in coppa - 13: Si chiude qui la nostra diretta, quante emozioni ci ha regalato Dorothea Wierer ... Riporta oasport.it
Spettacolo Dorothea Wierer, la campionessa italiana di biathlon trionfa nell’individuale a Östersund - La campionessa italiana di biathlon Dorothea Wierer ritorna al successo con una prestazione spettacolare nella gara individuale a Ostersund ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Dorothea Wierer clamorosa a Östersund: vince una 15km individuale femminile al cardiopalma • Biathlon - Pur commettendo due errori al tiro, l'altoatesina torna a vincere dopo due anni e mezzo. Scrive olympics.com
Dorothea Wierer trionfa nella 15 km di Coppa del mondo a Östersund e torna a dominare - Successo numero 17 in carriera e prima affermazione italiana della stagione. Da altoadige.it