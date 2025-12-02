Coppa del Mondo di Biathlon Wierer trionfa | è show nella 15 km individuale

L’Italia del Biathlon prosegue a macinare successi in Coppa del Mondo, a seguito dei secondi posti avuti in staffetta femminile (Wierer, Carrara, Vittozzi, Auchentaller) e in staffetta mista (Giacomel, Hofer, Wierer, Vittozzi), ecco un altro podio. Arriva da Dorothea Wierer che trionfa sulla stessa pista di Ostersund e si prende la gara della 15 km individuale (e fa tre podi personali nella tappa odierna). “La giornata non era iniziata benissimo perché mi sono svegliata con un po’ di mal di gola, fortunatamente le cose sono migliorate con il passare delle ore – il commento di Wierer, come riporta agcconi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it