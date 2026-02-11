Nell’individuale femminile le due stelle del biathlon azzurro si sfideranno sui 15 km più spietati della stagione

Questa mattina si sfidano le due principali atlete azzurre dell’individuale femminile. Sono pronte a confrontarsi sui 15 km più duri della stagione, una gara che mette alla prova precisione e resistenza. Quattro poligoni, venti bersagli e un minuto di penalità per ogni errore: in questa gara, ogni sbaglio può fare la differenza tra una buona posizione e un risultato deludente. La competizione si annuncia intensa e aperta a ogni risultato.

Q uindici chilometri, quattro poligoni, venti bersagli e un minuto di penalità per ogni errore: l' Individuale femminile è la gara più lunga e più crudele del biathlon. Dopo l'argento dell'Italia in staffetta mista, il livello è alto. È la prova della verità, quella che separa le tiratrici eccellenti dalle fuoriclasse. E oggi, su quella linea di partenza, l'Italia schiera le sue due regine: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Dorothea Wierer è la leggenda vivente del biathlon italiano.

