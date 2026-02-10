Le Atp Finals potrebbero cambiare rete | Mediaset in trattativa la Rai rischia di perdere i diritti in chiaro
Le Atp Finals potrebbero passare da Rai a Mediaset. Secondo alcune indiscrezioni, la principale rete commerciale italiana sta trattando con gli organizzatori per ottenere i diritti di trasmissione. Se l’accordo andrà in porto, la Rai rischia di perdere la visibilità in chiaro di uno degli eventi più importanti del tennis internazionale. Sinner, che ha vinto il torneo per due anni di fila, rimane al centro di questa possibile svolta.
Secondo le ultime indiscrezioni, le Atp Finals potrebbero cambiare rete: Mediaset sarebbe in trattativa per acquisire i diritti del torneo di tennis (che ha visto Sinner trionfare per due anni consecutivi), fino a questa edizione di proprietà della Rai.🔗 Leggi su Fanpage.it
Pier Silvio Berlusconi ha preso i diritti delle ATP Finals di Torino, che si terranno quest’anno.
Pier Silvio Berlusconi ha preso i diritti degli ATP Finals di Torino, portandoli a Mediaset già da quest’anno.
Le Atp Finals in chiaro su Mediaset, la Rai rischia di perdere i diritti: braccio di ferro Binaghi-GovernoLe prossime sfide fra Sinner e Alcaraz nel torneo degli otto tennisti più forti del mondo potrebbero cambiare casa. Il presidente federale ha dalla sua il forte impatto economico della manifestazione ... msn.com
Atp Finals 2026, Mediaset prepara lo sgarbo: pronta l'offerta per i diritti in chiaro, rischio beffa per la RaiL’ultima edizione, conquistata da Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo, ha prodotto un impatto economico di 591 milioni di euro (come riporta il Boston Consulting Group), un impatto sociale ... sport.virgilio.it
