L'ad Rai Giampaolo Rossi e la stoccata a Mediaset | Potremmo comprare soap in Turchia ma investiamo sulla qualità

L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, commenta le strategie di acquisto delle fiction, evidenziando come l'azienda preferisca investire sulla qualità piuttosto che puntare su soap turche più facili da acquisire. Una puntualizzazione che rappresenta una critica indiretta a Mediaset, sottolineando l'impegno della Rai nel proporre contenuti di alto livello.

L'Ad Rossi, 'la Rai investe in fiction di qualità e non compra soap turche' - "La Rai potrebbe comprare soap in Turchia, sarebbe più conveniente, ma preferisce investire sulla qualità della fiction e risultati si vedono anche dal riscontro del pubblico". ansa.it

Il successo del monologo di Roberto benigni su Pietro trasmesso ieri da Raiuno. Il commento dell'Amministratore Delegato Rai, Giampaolo Rossi. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/12/il-successo-del-monologo-di-roberto-benigni-su-pietro-trasme - facebook.com facebook

Il ritorno in Rai di #RobertoBenigni. Presentato lo spettacolo "Pietro - un uomo nel vento", in onda il 10 dicembre in prima serata su #RaiUno. Nel pomeriggio il premio Oscar e l'AD della Rai Giampaolo Rossi sono stati ricevuti da Papa Leone x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.