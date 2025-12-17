L'ad Rai Giampaolo Rossi e la stoccata a Mediaset | Potremmo comprare soap in Turchia ma investiamo sulla qualità

L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, commenta le strategie di acquisto delle fiction, evidenziando come l'azienda preferisca investire sulla qualità piuttosto che puntare su soap turche più facili da acquisire. Una puntualizzazione che rappresenta una critica indiretta a Mediaset, sottolineando l'impegno della Rai nel proporre contenuti di alto livello.

L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, lancia una stoccata a Mediaset parlando delle fiction e riferendosi in particolare a quelle turche "più facili da acquistare", ma sostenendo che obiettivo della TV pubblica è offrire qualità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

rai giampaolo rossi stoccataL’ad Rai, Giampaolo Rossi e la stoccata a Mediaset: “Potremmo comprare soap in Turchia, ma investiamo sulla qualità” - L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, lancia una stoccata a Mediaset parlando delle fiction e riferendosi in particolare a quelle turche ... fanpage.it

rai giampaolo rossi stoccataL'Ad Rossi, 'la Rai investe in fiction di qualità e non compra soap turche' - "La Rai potrebbe comprare soap in Turchia, sarebbe più conveniente, ma preferisce investire sulla qualità della fiction e risultati si vedono anche dal riscontro del pubblico". ansa.it

