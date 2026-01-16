Apre Tedi ad Arezzo e cerca nuovi collaboratori | come candidarsi
Tedi apre un nuovo punto vendita ad Arezzo, in via Guelfa 26, nel quartiere di Saione. Il negozio offre una vasta selezione di prodotti per la casa, complementi d'arredo, giocattoli e accessori per animali. L'azienda è alla ricerca di nuovi collaboratori. Per candidarsi, è possibile consultare le opportunità di lavoro sul sito ufficiale o contattare direttamente il negozio.
L’azienda che nasce a Dortmund nel 2004 e rappresenta una tra le società leader nel settore del commercio al dettaglio non-food. Il gruppo infatti oggi è presente in 15 Paesi con più di 3.500 punti vendita. In Italia l’insegna ha incominciato il suo sviluppo immobiliare intorno alla metà del 2018 e grazie al contributo dei suoi collaboratori (tra cui anche il mio in qualità di expansion manager) abbiamo da poco raggiunto i 169 negozi. “Con questo negozio - spiegano dall'azienda - andremo a rafforzare ancora di più la nostra presenza sul territorio toscano dove abbiamo già 8 punti vendita. Siamo infatti già presenti a Firenze (Novoli), Sesto Fiorentino, Lastra a Signa, Calenzano, Livorno, Cascina, Grosseto e Sinalunga”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
