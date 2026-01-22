Commercialista oggi come l’intelligenza artificiale cambia la professione

Milano – La professione del commercialista sta attraversando una fase di grande cambiamento, influenzata dall’adozione dell’intelligenza artificiale. Questi strumenti innovativi stanno modificando i processi di consulenza, analisi e gestione delle pratiche, portando a una maggiore efficienza e precisione. In un contesto in evoluzione, è fondamentale comprendere come la tecnologia possa integrare e migliorare il lavoro quotidiano del commercialista, mantenendo al centro l’importanza di competenze specialistiche e aggiornamento continuo.

Milano – La professione del commercialista sta vivendo una delle fasi di trasformazione più profonde della sua storia recente. L'intelligenza artificiale, entrata ormai stabilmente nei processi amministrativi e decisionali delle imprese, non ha creato il cambiamento, ma lo ha reso inevitabile. A mutare non sono soltanto gli strumenti, bensì il modello economico degli studi, il ruolo professionale e le aspettative delle nuove generazioni. Da questa consapevolezza nasce Commercialista oggi (ebook e cartaceo, disponibile su Amazon), il volume di Luca Piovano, dottore commercialista e revisore legale, partner di uno studio associato CMFC a Torino e attivo nei gruppi di lavoro dell'Ordine su intelligenza artificiale e tecnologie.

