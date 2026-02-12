La polizia li pedina e scatta la perquisizione in auto hanno 50 dosi di cocaina | doppio arresto

La Polizia di Stato ha fermato due persone durante un controllo di routine. Gli agenti hanno trovato in auto quasi due etti di cocaina e più di 4.000 euro in contanti. La perquisizione ha portato all’arresto dei due uomini, ora in attesa di essere interrogati.

Gli agenti sono riusciti a osservare i due uomini mentre prelevavano qualcosa da un nascondiglio in aperta campagna. Poco dopo li hanno fermati Quasi due etti di cocaina e oltre 4.000 euro in contanti sequestrati. E' quanto trovato e sequestrato, nella tarda serata di ieri, dalla Polizia di Stato. A finire in manette due giovani di origine albanese che ora dovranno rispondere di detenzione in concorso di sostanza stupefacente. L’operazione, conclusa questa mattina, è iniziata con un servizio di appostamento e pedinamento. Gli agenti sono riusciti a osservare i due uomini mentre prelevavano qualcosa da un nascondiglio in aperta campagna.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Polizia Perquisizione

A Imperia, un uomo fermato a causa di un guasto alla vettura è stato sottoposto a controllo dalla polizia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Polizia Perquisizione

Argomenti discussi: Truffa del finto incidente: la Polizia li pedina per ore e arresta i malviventi; Fermo preventivo per chi manifesta, uomo gravissimo dopo sparatoria con la polizia, Trentini pedina di scambio e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata; Pedina donna sino in farmacia, poi danneggia gli scaffali e prova a prendere la pistola di un carabiniere; Pedina, molesta e minaccia di morte l'ex moglie: scattano condanna e arresto - AgrigentoNotizie.

Controlli anti-droga. La polizia spezza il traffico. Due spacciatori in carcereL’intervento della squadra mobile in zona ippodromo Sesana: i due ventenni sono stati pedinati durante gli spostamenti e poi bloccati con addosso le dosi di cocaina, cannabis e hashish. msn.com

LIVE da Pisa - Tensione in centro: polizia schierata Pomeriggio di tensione a Pisa. Non si registrano per il momento disordini e la situazione è sotto controllo, ma le forze dell'ordine sono schierate in centro. Da una parte la manifestazione del comitato Porta facebook