La politica piange Gerardo Adiglietti simbolo della Sinistra che fu

Il mondo politico irpino piange la dipartita di Gerardo Adiglietti, bandiera degll anni d'oro del centrosinistra targato Partito Democratico. Politico conosciuto e stimato, Gerardo Adiglietti è stato per anni una figura di riferimento del centro sinistra avellinese. Segretario generale della Cigl irpina, socialista combattivo, testimone e insieme protagonista di una stagione politica decisamente ricca di impegno e passione. La sua militanza, radicata nei valori del centrosinistra, è stata lunga e costante, contraddistinta da un impegno quotidiano nella vita del partito e nelle dinamiche amministrative del territorio e della provincia tutta.

