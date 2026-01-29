Sorbo Serpico piange la scomparsa di Gerardo Picone
La comunità di Sorbo Serpico si stringe nel dolore per la scomparsa di Gerardo Picone. Conosciuto da tutti come persona affidabile, generosa e sempre pronta ad aiutare, Picone lascia un vuoto grande tra amici e vicini. La sua perdita è stata accolta con tristezza e commozione da chi lo conosceva bene.
La Comunità sorbese piange la perdita del suo concittadino Gerardo Picone, affidabile e solido riferimento per tutti, sempre disponibile e generoso. Amministratore instancabile e amico sincero, ha rappresentato un punto di riferimento per l’intera comunità.Il Sindaco, gli Amministratori e i.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su Sorbo Serpico Gerardo Picone
