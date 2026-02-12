La petizione #dativiolenzadigenere è stata consegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Che cosa chiede e perché è un obiettivo più alto del nuovo reato di femminicidiio

Oggi arriva una consegna simbolica al governo: una delegazione di attivisti ha portato alla Presidenza del Consiglio la petizione con oltre 25mila firme contro la violenza di genere. La richiesta principale riguarda la tutela delle donne e la lotta contro i dati allarmanti di abusi e femminicidi, considerata più urgente di qualsiasi norma penale. La consegna segna un passo importante nel tentativo di sensibilizzare le istituzioni e spingere per azioni concrete.

O ggi è una giornata importante: la petizione #dativiolenzadigenere, a cui hanno aderito oltre 25mila persone, è stata consegnata da una delegazione dei promotori allla Presidenza del Consiglio dei Ministri. C’è stato un confronto su tempi e modalità di rilascio dei dati sui femminicidi richiesti. Anche alla luce di una proposta tecnica su come questi dati dovrebbero essere pubblicati, secondo quanto richiesto dalla legge 532022. Leggi anche › Ddl stupri, salta il concetto di “consenso”. Che cosa cambia? Lo spiega l’avvocata di D.i.Re Femminicidi e violenza di genere, perché abbiamo davvero bisogno di dati pubblici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

