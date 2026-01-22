Software spia Report e l’accusa che arriva fino a Giorgia Meloni Un dirigente di via Arenula ai tecnici | Ce lo chiede la presidenza del consiglio

Un'inchiesta di Report, in onda domenica su Rai3, solleva questioni sulla presunta richiesta del governo di installare software spia nei tribunali italiani. Un dirigente del Ministero della Giustizia ha dichiarato che la presidenza del Consiglio avrebbe richiesto l’installazione di Ecm su tutti i PC del tribunale di Torino. La vicenda evidenzia preoccupazioni sulla privacy e sulla trasparenza delle attività investigative nel contesto giudiziario.

Arriva direttamente a palazzo Chigi l'inchiesta che Report manderà in onda domenica sera su Rai3. L'inchiesta di Sigfrido Ranucci aggiunge infatti oggi, 22 gennaio una nuova puntata, con le dichiarazioni di un dirigente del ministero della Giustizia che avrebbe spinto per l'installazione su tutti i pc del tribunale di Torino proprio del software Ecm capace – almeno potenzialmente – di leggere i file all'interno del pc dei magistrati anche senza autorizzazione dell'utente. E per sostenere la sua tesi avrebbe parlato di ordini partiti addirittura dalla presidenza del Consiglio. Il funzionario, si legge sul nuovo post social di Report, si chiama Giuseppe Talerico è un ingegnere informatico, dirigente di seconda fascia del ministero della Giustizia, ed è anche il responsabile del Cisia di Milano, il Coordinamento Interdistrettuale dei Sistemi informatici per tutta l'area del Nord Ovest.

