Concorso Presidenza del Consiglio dei ministri 2025 assunzioni di 32 laureati | requisiti e domanda

Nella giornata del 19 dicembre 2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando di concorso pubblico per le assunzioni di 32 figure in possesso del titolo di studio della laurea. Il reclutamento riguarda, nel dettaglio, 30 specialisti nella formazione e nella comunicazione e due esperti di traduzione di testi in lingua inglese. Ecco, dunque, quali sono le informazioni essenziali per prendere parte alla procedura, dove reperire il bando, quali sono i requisiti richiesti, in che modo inviare la domanda di partecipazione e in cosa consistono le prove di selezione in considerazione del fatto che il concorso è per titoli ed esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it

