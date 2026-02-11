La Mummia 4 | la data d' uscita è ufficiale torna la coppia Rachel Weisz e Brendan Fraser
La data d’uscita di “La Mummia 4” è ufficiale. Il nuovo capitolo della saga arriverà nei cinema presto, con Brendan Fraser e Rachel Weisz di nuovo in scena. I fan possono prepararsi a tornare tra mummie, avventure e scene d’azione come ai vecchi tempi.
Adesso sappiamo quando arriverà nei cinema il nuovo capitolo della spettacolare saga fantasy interpretata da Brendan Fraser e Rachel Weisz. È ufficiale! Non solo è stato confermato il ritorno dei premi Oscar Brendan Fraser e Rachel Weisz, ma La Mummia 4 adesso ha anche una data di uscita. Universal Pictures ha rivelato che l'horror fantasy diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett di Radio Silence approderà nei cinema il 19 maggio 2028, come riportato da Variety. Brendan Fraser e Rachel Weisz torneranno, rispettivamente, nei panni dell'avventuriero Rick O'Connell e dell'egittologa Evelyn Carnaham nel film la cui trama è - per il momento - top secret. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
La Mummia | Brendan Fraser e Rachel Weisz sono di ritorno, svelata la data d’uscita del nuovo capitolo
Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano nei loro ruoli iconici di Rick e Evelyn O’Connell.
