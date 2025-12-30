La Juventus vuole Sandro Tonali | il piano per convincere il Newcastle a gennaio solo un rinforzo low-cost per Spalletti

La Juventus mira a rafforzare il centrocampo con Sandro Tonali, attualmente al Newcastle. La società lavora su un piano per convincere il club inglese a cederlo a gennaio, preferibilmente con un investimento contenuto. Per la prossima finestra di mercato, la strategia è orientata verso operazioni low-cost per supportare l’attuale progetto di Spalletti. L’obiettivo resta quello di portare a Torino un giocatore di talento e di esperienza.

Il sogno della Juventus ha un nome e un cognome: Sandro Tonali. Proprio lui, il bianconero di Newcastle che in Piemonte sognano di far diventare ‘il bianconero di Torino ’. Un’operazione complessa, impossibile per gennaio. Veramente impossibile. Ma un’operazione (che sarebbe anche un ottimo biglietto da visite per Comolli ) già allo studio per giugno. E che in qualche modo determinerà i piani di mercato societari per questo gennaio ormai alle porte. Per convincere il Newcastle a cedere il giocatore, infatti, serviranno tanti soldi. Tantissimi. È stato pagato quasi 61 milioni di euro, bonus inclusi, due anni fa e Transfermarkt stima il suo attuale valore sui 75 milioni (un dato derivato da algoritmi, quindi tutto da stabilire secondo parametri più umani). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

