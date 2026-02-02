Calciomercato Arsenal assalto last-minute a Tonali dopo lo stop di Merino | la risposta del Newcastle

L’Arsenal fa un tentativo deciso all’ultimo istante per acquistare Sandro Tonali, dopo che il Manchester City ha bloccato l’affare Merino. I Gunners stanno spingendo forte per portare il centrocampista azzurro in Premier League, mentre il Newcastle risponde con fermezza. La trattativa si sta accavallando negli ultimi minuti di mercato, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Sandro Tonali potrebbe tornare in Serie A durante la prossima sessione di calciomercato.

