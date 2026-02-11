Il Consiglio comunale di Enna ha respinto la proposta di revoca della liquidazione del Consorzio Autodromo di Pergusa. La decisione è arrivata durante la seduta del 10 febbraio 2026, dopo un acceso dibattito tra i consiglieri. La maggioranza ha giudicato la proposta illegittima e priva di numeri sufficienti, lasciando aperta la questione su come gestire il futuro del circuito. La bocciatura ha chiuso una fase di polemiche e divisioni che durano da tempo.

Autodromo di Pergusa: Il Consiglio Comunale di Enna Affonda la Proposta di Revoca. La seduta del Consiglio comunale di Enna del 10 febbraio 2026 ha visto la bocciatura di una proposta che mirava a revocare la liquidazione del Consorzio Autodromo di Pergusa, un evento che ha riaperto le ferite di una vicenda complessa e controversa. La decisione, lungi dall’essere una mera manovra politica, è stata fondata su una serie di criticità procedurali e tecniche che hanno reso impossibile, per la maggioranza consiliare, l’approvazione dell’atto presentato dal Partito Democratico e sostenuto dall’opposizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Autodromo Pergusa

La proposta degli Eurobond di Macron è stata bocciata da Berlino, facendo saltare un’altra iniziativa tra Francia e Germania.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Autodromo Pergusa

Argomenti discussi: Autodromo, dipietristi: Bocciata proposta illegittima e senza numeri.

Autodromo, dipietristi: Bocciata proposta illegittima e senza numeriParlano gli esponenti a sostegno dell'amministrazione del sindaco che hanno votato contro la delibera per la revoca della liquidazione del Consorzio autodromo di Pergusa ... vivienna.it

"#autodromodipergusa" - Results on X | Live Posts & Updates x.com