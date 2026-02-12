James Van Der Beek raccolta GoFundMe per la famiglia | Soldi prosciugati dalle cure

Amici e colleghi hanno lanciato una raccolta fondi per la famiglia di James Van Der Beek. L’attore è in difficoltà, i soldi sono finiti per le cure mediche e ora rischiano di perdere la casa. La comunità si è unita per aiutare la moglie e i sei figli a far fronte alla crisi.

Amici e colleghi si stringono attorno alla moglie e ai sei figli dell'attore, che stanno lottando per conservare la loro casa dopo aver speso tutti i risparmi per le cure dell'attore. All'indomani della morte di James Van Der Beek, morto dopo una lunga battaglia contro il cancro, gli amici della moglie Kimberly hanno lanciato una raccolta GoFundMe per aiutare finanziariamente la numerosa famiglia della star di Dawson's Creek, messa in ginocchio dai costi elevati delle cure contro il cancro. La raccolta GoFundMe per moglie e figli: cosa sappiamo "A seguito di questa perdita, Kimberly e i bambini si trovano ad affrontare un futuro incerto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

