Santanché | 2025 da record per il turismo italiano E la Venere prende vita con ‘Welcome to Meraviglia’

Il 2025 si preannuncia come un anno storico per il turismo italiano, con numeri da record che testimoniano il ripopolarsi di mete e emozioni. La Venere prende vita con 'Welcome to Meraviglia', un’iniziativa che celebra la bellezza e l’ospitalità del nostro Paese. Daniela Santanché, ministro del settore, sottolinea come questo siano segnali di una rinascita che rafforza l’appeal dell’Italia nel panorama globale.
“Il 2025 è l’anno di nuovi record per il turismo italiano”: ad annunciarlo è il ministro Daniela Santanchè, nel corso della tradizionale conferenza stampa di Natale. Dai dati diffusi dal ministero “ e in base alle previsioni delle fonti ufficiali, i primi nove mesi dell’anno consolidano il trend di crescita, superando i 406 milioni di presenze totali, e le proiezioni stimate dall’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo indicano un totale complessivo per il 2025 di oltre 479 milioni, in aumento del +3% sul 2024 ” si legge nella documentazione fornita dal Mitur. Aumenta media di permanenza, bene confronto con competitor. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
