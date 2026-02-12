Castiglione del Lago si conferma uno dei centri più attivi dell’economia umbra. La città si piazza ai vertici dell’edizione 2025 dello “Scettro dell’Imprenditorialità”, rafforzando il suo ruolo di motore per lo sviluppo e l’imprenditoria nella regione.

Castiglione del Lago si conferma uno dei motori pulsanti dell’economia regionale, attestandosi ai vertici dell’edizione 2025 dello “Scettro dell’Imprenditorialità“. L’analisi, sviluppata sui dati ufficiali della Camera di Commercio dell’Umbria aggiornati al 31 dicembre scorso, colloca il comune lacustre tra i più dinamici della regione: con un indice di 10,4 imprese attive ogni 100 abitanti, Castiglione del Lago conquista la parte alta della classifica tra i centri con oltre 10mila residenti. Nella graduatoria regionale sulla densità imprenditoriale, la cittadina tallona Todi (capolista con 12,0) e supera realtà storicamente votate al business e al turismo come Assisi e Orvieto (entrambe a 10,1). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mappa dell’economia. Castiglione ai vertici nella vocazione all’impresa

Approfondimenti su Castiglione Impresa

Todi si conferma il centro più attivo in Umbria per l’imprenditoria.

A Firenze, l’Agenzia Regionale di Sanità ha pubblicato il suo rapporto 2024, offrendo una radiografia chiara sulla salute dei toscani.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Castiglione Impresa

Argomenti discussi: La mappa dell’economia. Castiglione ai vertici nella vocazione all’impresa; Imprese padovane, la nuova geografia dell’economia provinciale; L’economia della felicità, più siamo generativi più siamo felici; Ecco gli effetti dei dazi Usa sulla geografia economica della Germania.

La mappa dell’economia. Castiglione ai vertici nella vocazione all’impresaIl Comune si conferma tra i motori pulsanti e più dinamici della regione. La classifica del Trasimeno nello Scettro dell’imprenditorialità . lanazione.it

La nuova mappa dell'oro: l'Umbria resiste alla metamorfosi delle gioiellerie. In Italia calano le vetrine ma aumentano i fatturatiIl report dell'Osservatorio Federpreziosi: al centro del Paese si concentra oltre un quinto dei punti vendita della penisola. Grazie al boom dell'e-commerce aumentano i ricavi complessivi nonostante l ... corrieredellumbria.it

RISTORANTI, STABILIMENTI BALNEARI, NEGOZI E NON SOLO: ECCO LA MAPPA PER I TURISTI Fino al 28 febbraio è possibile presentare la manifestazione d’interesse per l’inserimento gratuito delle attività commerciali e turistiche nell’elenco del ter - facebook.com facebook