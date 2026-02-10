Sanità la fotografia dell’Agenzia Regionale | aspettativa di vita e prevenzione ai vertici in Italia

A Firenze, l’Agenzia Regionale di Sanità ha pubblicato il suo rapporto 2024, offrendo una radiografia chiara sulla salute dei toscani. La regione si conferma al top in Italia per aspettativa di vita e prevenzione, con dati che mostrano una qualità di vita superiore. La notizia arriva in un momento in cui il sistema sanitario italiano cerca di migliorare e adattarsi alle sfide del futuro.

FIRENZE – In Toscana si vive di più e, soprattutto, si vive meglio. Non è un luogo comune, ma la fotografia nitida scattata dall'ultimo rapporto dell' Agenzia Regionale di Sanità (Ars) relativo al 2024. I dati raccontano di una regione che ha saputo lasciarsi alle spalle le scorie della pandemia con un anno di anticipo rispetto al resto del Paese, tornando a registrare performance sanitarie che superano sistematicamente la media nazionale. Il primo dato che salta agli occhi è il recupero dell'aspettativa di vita, tornata finalmente sopra i livelli pre-Covid. Oggi in Toscana si vive mediamente fino a 84 anni.

