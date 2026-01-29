Terni fragile due frane in poche ore | oltre duemila famiglie vivono in aree a rischio
Due frane si sono verificate a Terni in poche ore, lasciando molte famiglie in allerta. Le piogge intense, che si sono trasformate in nubifragi e temporali, hanno causato smottamenti e allagamenti in diverse zone della città. Oltre duemila persone ora vivono in aree considerate a rischio, mentre le squadre di soccorso lavorano senza sosta per mettere in sicurezza le zone più colpite. La situazione resta critica e le previsioni parlano di ulteriori piogge nelle prossime ore.
Disagi lungo la Flaminia e nell’Orvietano. L’Ispra: poco meno di cinquemila edifici in zone minacciate dal dissesto idrogeologico. L’assessore regionale Thomas De Luca: “Ogni euro non speso oggi in prevenzione, genera un debito di 1,5 euro che le future generazioni dovranno ripagare” Piogge che diventano nubifragi, grandinate, temporali violenti accompagnati, spesso, da frane e smottamenti. Si chiama dissesto idrogeologico e sembra essere una delle “caratteristiche” principali del territorio italiano. Soltanto nella giornata di ieri, il territorio ternano è stato interessato da due diversi episodi di questo genere.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondimenti su Terni Frane
“Il 94,5 per cento dei Comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni, valanghe e/o erosione costiera” Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale: un milione 280mila abitanti vivono in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata. I dati della Puglia nel rapporto
Il 94,5% dei Comuni italiani si trova in zone a rischio frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera.
Ispra: 1,28 milioni di italiani vivono in aree a rischio frana
Quasi 1,3 milioni di italiani vivono in zone a rischio frana, secondo l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Ultime notizie su Terni Frane
