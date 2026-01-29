Terni fragile due frane in poche ore | oltre duemila famiglie vivono in aree a rischio

Due frane si sono verificate a Terni in poche ore, lasciando molte famiglie in allerta. Le piogge intense, che si sono trasformate in nubifragi e temporali, hanno causato smottamenti e allagamenti in diverse zone della città. Oltre duemila persone ora vivono in aree considerate a rischio, mentre le squadre di soccorso lavorano senza sosta per mettere in sicurezza le zone più colpite. La situazione resta critica e le previsioni parlano di ulteriori piogge nelle prossime ore.

