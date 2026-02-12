La lettera di Katie Holmes-Joey a James Van Der Beek-Dawson | Abbiamo vissuto una gioventù unica Avevi coraggio compassione generosità forza

La notizia della morte di James Van Der Beek ha colpito molti fan e colleghi. L’attore, famoso per il ruolo in Dawson’s Creek, si è spento l’11 febbraio 2026 a 48 anni. Le sue interpretazioni e il suo sorriso restano impressi nella memoria di chi lo ha seguito. Recentemente, Katie Holmes ha scritto una lettera a lui, ricordando gli anni passati insieme e sottolineando il suo coraggio e la sua generosità. Una perdita che lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Deceduto l'11 febbraio 2026, James David Van Der Beek, volto indimenticabile della serie Dawson's Creek, aveva 48 anni. Lascia la moglie Kimberly Brook e sei figli dopo una diagnosi di cancro al colon-retto contro cui ogni cura è risultata senza successo. Come condiviso dalla moglie Kimberly in un post Van Der Beek avrebbe trascorso "gli ultimi giorni con coraggio, fede e grazia". Alle parole di affetto dei colleghi di cast e della famiglia, nelle ultime ore si è unito l' addio di Katie Holmes, negli anni '90 compagna di set di Dawson Leery nel ruolo di Joey Potter.

