Addio a James Van Der Beek Katie Holmes la sua Joey | Il viaggio di un eroe

È morto James Van Der Beek, noto soprattutto per il suo ruolo di Dawson in “Dawson’s Creek”. L’attore aveva raggiunto la popolarità interpretando il giovane sognatore, lasciando un segno nel cuore di tanti fan. La sua collega Katie Holmes, che interpretava Joey, ha ricordato con parole sentite il legame speciale che univa i due personaggi e, di conseguenza, gli attori nella vita reale. La notizia ha colpito il mondo dello spettacolo e i fan, che lo ricordano come un’icona degli anni ’90 e primi 2000.

(Adnkronos) – Per sempre Joey e Dawson. "James, grazie. Condividere spazio con la tua immaginazione è sempre stato qualcosa di sacro: respirare la stessa aria nel territorio della fantasia, fidandoci l'uno dell'altra e sapendo che i nostri cuori erano appagati". Queste sono le prime parole di una lunga lettera con cui l'attrice Katie Holmes ha ricordato l'amico e collega James Van Der Beek, morto ieri all'età di 48 anni a causa di un tumore al colon-retto. Insieme hanno condiviso la serie cult che ha segnato tante generazioni, 'Dawson's Creek'. Lui interpretava Dawson Leery, mentre lei Joey Potter.

