La legge taglia voti con cui la destra si vuole prendere le grandi città

Il centrodestra si muove per le elezioni del 2027 e sta già studiando come migliorare le sue chance, anche grazie all’esito del referendum sulla giustizia. La legge taglia-voti, proposta dalla destra, punta a rafforzare la presenza nei grandi centri urbani, dove il risultato potrebbe fare la differenza. I partiti sono al lavoro per convincere gli elettori e cercare di cambiare gli equilibri in vista delle prossime sfide elettorali.

Meloni e i suoi alleati vogliono eliminare il ballottaggio nei Comuni sopra i 15 mila abitanti: gli occhi sono puntati sulle metropoli governate dal centrosinistra Il centrodestra si prepara alle Politiche del 2027 e guarda con attenzione all'esito del referendum sulla giustizia. Ma prima del voto da cui passa la possibile riconferma di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi ci sono le Amministrative, le sfide elettorali per decidere i sindaci di metropoli come Milano o Roma. La presidente del Consiglio e i suoi alleati hanno un piano per aumentare le chance di vittoria contro il campo largo: abolire i ballottaggi.

