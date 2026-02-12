La legge taglia voti con cui la destra si vuole prendere le grandi città

Il centrodestra si muove per le elezioni del 2027 e sta già studiando come migliorare le sue chance, anche grazie all’esito del referendum sulla giustizia. La legge taglia-voti, proposta dalla destra, punta a rafforzare la presenza nei grandi centri urbani, dove il risultato potrebbe fare la differenza. I partiti sono al lavoro per convincere gli elettori e cercare di cambiare gli equilibri in vista delle prossime sfide elettorali.

