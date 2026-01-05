La scuola di Palermo in cui le lezioni durano 50 minuti non si fanno scrutini non si danno voti se non a giugno Il Dirigente | Diminuite le assenze e azzerata la dispersione INTERVISTA

A Palermo, una scuola innovativa ha eliminato scrutini intermedi e voti durante l’anno, riservandoli solo a giugno. Le lezioni durano 50 minuti e l’obiettivo è ridurre le assenze e contrastare la dispersione scolastica. Il Dirigente evidenzia come questa modalità favorisca un ambiente più stabile e concentrato sul percorso formativo, senza pressioni continue. Un modello che punta a valorizzare l’apprendimento e il coinvolgimento degli studenti.

Non è una scuola senza voti, è una scuola addirittura senza scrutini intermedi. I voti? Solo a giugno. Ma non è finita. Le lezioni non durano sessanta minuti minuti ma cinquanta e sembra che le innovazioni, dati alla mano, funzionino a meraviglia, forti dell’approvazione all’unanimità di Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto, come ci riferisce in questa intervista Giusto Catania, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “ Saladino ” di Palermo, dove avviene questa rivoluzione. L'articolo La scuola di Palermo in cui le lezioni durano 50 minuti, non si fanno scrutini, non si danno voti se non a giugno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

