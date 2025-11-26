Via gli uninominali Proporzionale con premio di maggioranza | qual è la legge elettorale che vuole la destra e perché

Ilfattoquotidiano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non ci sono dogmi ma crediamo che serva una nuova legge elettorale per assicurare stabilità ”. Mentre lo spoglio delle Regionali era ancora in corso, il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, apre ufficialmente il nuovo scenario politico. La riforma elettorale è il nuovo obiettivo dei partiti di maggioranza. Il 2 a 1 venuto fuori dal voto – con la vittoria di Roberto Fico del M5s in Campania, del dem Antonio Decaro in Puglia e del leghista Alberto Stefani in Veneto – spinge la destra ad accelerare per avere una nuova legge elettorale per le Politiche. Da quanto trapela dalle dichiarazioni dei vari esponenti della maggioranza, l’accordo di massima c’è ed è su un sistema proporzionale con premio di maggioranza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

