Coppa Italia Napoli fuori | il Como passa ai rigori e vola in semifinale

Il Napoli saluta la Coppa Italia dopo una gara combattuta contro il Como. Al Maradona, il match si conclude 1-1 nei tempi regolamentari, con Vergara che segna per il Napoli e Baturina che pareggia su rigore per il Como. Ai rigori, i padroni di casa sbagliano un tiro e così il Como passa il turno, volando in semifinale.

Baturina su rigore per il Como, Vergara nella ripresa per il Napoli: al Maradona finisce 1-1 nei tempi regolamentari, poi dagli undici metri passa il Como. Al Maradona fa festa la squadra di Cesc Fabregas, che dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari si impone dal dischetto per 7-6, conquistando una storica semifinale. La gara si apre su ritmi contenuti, con il Como più propositivo nel palleggio e il Napoli pronto a colpire in verticale cercando con insistenza la profondità di Hojlund. I primi quarantacinque minuti scorrono in equilibrio, con qualche tentativo dalla distanza e poche vere occasioni, fino all'episodio che sblocca il match: al 36' Olivera interviene in ritardo su Smolcic sugli sviluppi di un cross di Valle.

Al Maradona, Napoli e Como si sono sfidate nei quarti di finale di Coppa Italia.

Il Napoli esce a testa alta dalla Coppa Italia, eliminato ai rigori dal Como.

