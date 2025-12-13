La Juve Stabia castiga un brutto Empoli | 2-0
La Juve Stabia conquista una vittoria importante contro l’Empoli, imponendosi 2-0 a Castellammare di Stabia. È il secondo k.o. consecutivo per gli azzurri di Dionisi, che continuano a incontrare difficoltà nel campionato di Serie B. La partita si è giocata nella sedicesima giornata del girone di andata, segnando un momento cruciale per entrambe le squadre.
Castellammare di Stabia (Napoli), 13 dicembre 2025 – Secondo stop consecutivo per l’ Empoli di Dionisi: dopo aver perso al “Castellani” col Palermo, la squadra azzurra cede 2-0 sul campo della Juve Stabia, nella sedicesima giornata del girone di andata del campionato di serie B. Un risultato che fa scivolare la compagine toscana momentaneamente al decimo posto della classifica con 20 punti, consentendo a quella campana di entrare in zona-playoff (è ottava a quota 22). Una prestazione da dimenticare, quella empolese, in una giornata caratterizzata anche dagli infortuni di Saporiti e Lovato. Azzurri in campo con la formazione annunciata alla vigilia. Sport.quotidiano.net
La Juve Stabia castiga un brutto Empoli: 2-0 - Castellammare di Stabia (Napoli), 13 dicembre 2025 – Secondo stop consecutivo per l’ Empoli di Dionisi: dopo aver perso al “Castellani” col Palermo, la squadra azzurra cede 2- msn.com
La società di calcio di Serie B Juve Stabia è stata messa in amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni mafiose - Martedì la Direzione nazionale antimafia ha posto la società calcistica Juve Stabia in amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni mafiose. ilpost.it
S.S. Juve Stabia - facebook.com facebook
GAMEDAY ? Serie BKT ?? Juve Stabia ? 15.00 ? Stadio Romeo Menti - Castellammare di Stabia x.com
TIFOSO della JUVE STABIA s'inventa un modo per guardare la partita