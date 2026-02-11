L’Empoli parte bene e segna il primo gol, ma nel secondo tempo si spegne. La Juve Stabia sfrutta le occasioni e ribalta il risultato, vincendo 2-1 al Castellani. I padroni di casa non riescono a mantenere la concentrazione e finiscono per perdere punti importanti in casa.

Empoli, 11 febbraio 2026 – L’ Empoli dura un tempo e poi crolla al “Castellani”: è la Juve Stabia a imporsi 2-1 nella ventiquattresima giornata del campionato di serie B. La zona-playoff si allontana: ora è distante 9 punti. I progressi fatti registrare a Palermo sotto il profilo del gioco vengono annullati dalla crisi di risultati: nelle ultime 5 gare, infatti, sono arrivati un pareggio e ben quattro sconfitte. La panchina di Dionisi scotta. L’allenatore sceglie Fila al fianco di Shpendi in attacco. Yepes torna titolare e va in cabina di regia. Primo tempo appannaggio dei toscani, che hanno l’unico torto (e non è poco) di non chiudere l’incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L'Empoli dura un tempo e poi crolla: la Juve Stabia passa 2-1 al Castellani

L'Empoli cede il passo alla Juve Stabia, che domina la partita e si impone con autorità al Menti di Castellammare di Stabia.

Le parole di Salvatore Elia al termine di Juve Stabia-Empoli

