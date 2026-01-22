Perché Lewis Hamilton può vincere l'Oscar ma rischia di non essere a Hollywood per la cerimonia

Lewis Hamilton, noto per le sue imprese in Formula 1, è anche produttore del film F1 candidato agli Oscar 2026. Tuttavia, la data della cerimonia coincide con il GP di Cina, mettendo a rischio la sua partecipazione all’evento hollywoodiano. Questa sovrapposizione potrebbe impedire a Hamilton di essere presente alla consegna degli Oscar, nonostante il suo ruolo nel progetto candidato.

Lewis Hamilton è produttore del film F1 candidato agli Oscar 2026. Ma la cerimonia coincide con il GP di Cina: ecco perché rischia di mancare a Hollywood.🔗 Leggi su Fanpage.it

