La gioia intervista a Saul Nanni | Il destino è una scelta L' amore? Spero resti sempre con me

Saul Nanni si racconta tra riflessioni sul destino e l’amore. In un’intervista, l’attore spiega che il destino si sceglie e spera che l’amore rimanga sempre con lui. Parla anche di come gli sguardi di Jasmine Trinca e Valeria Golino lo abbiano aiutato a trovare la salvezza. Per lui, fare l’attore significa saper ascoltare e vivere davvero le emozioni.

