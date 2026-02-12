La gioia intervista a Saul Nanni | Il destino è una scelta L' amore? Spero resti sempre con me
Saul Nanni si racconta tra riflessioni sul destino e l’amore. In un’intervista, l’attore spiega che il destino si sceglie e spera che l’amore rimanga sempre con lui. Parla anche di come gli sguardi di Jasmine Trinca e Valeria Golino lo abbiano aiutato a trovare la salvezza. Per lui, fare l’attore significa saper ascoltare e vivere davvero le emozioni.
"Negli sguardi di Jasmine Trinca e Valeria Golino ho trovato la salvezza. Fare l'attore? Significa saper ascoltare". Così il protagonista dell'ottimo film diretto da Nicolangelo Gelormini. Occhi turchesi, pensiero attento, razionalità e istinto da grande attore. A margine della conferenza stampa de La Gioia di Nicolangelo Gelormini ci ritagliamo un quarto d'ora con Saul Nanni per un'intervista rilassata e ragionata. Classe 1999, eccolo finalmente nel suo primo ruolo da protagonista. "Un lottatore" l'ha definito Francesco Colella, suo compagno di set in una storia torbida e schizzofrenica, narrata però con un fare quasi liquido, etereo, sottratto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Saul Nanni: «In La gioia interpreto un ragazzo che usa il corpo per soldi, ballo sui tacchi e mi travesto. Con Deva Cassel viviamo l’amore con naturalezza, come due ventenni. I suoceri? Monica Bellucci e Cassel sono persone come noi»
Questa settimana l’attore Saul Nanni ha parlato del suo nuovo ruolo in un film di Nicolangelo Gelormini.
Un ragazzo sfrontato, e una prof dalla vita monotona: Saul Nanni e Valeria Golino nel film di Gelormini La Gioia
Un ragazzo sfrontato e manipolatore cerca di conquistare il suo mondo, mentre la professoressa, che vive una vita monotona, non ha mai sperimentato l’amore se non tra le pagine dei libri.
