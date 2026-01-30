Questa settimana l’attore Saul Nanni ha parlato del suo nuovo ruolo in un film di Nicolangelo Gelormini. Nanni interpreta un ragazzo che si guadagna da vivere ballando sui tacchi e travestendosi, usando il corpo come merce. Con Deva Cassel, invece, vive un amore semplice, come due ventenni normali. Nanni spiega che i suoceri, Monica Bellucci e Vincent Cassel, sono persone come tutte le altre, niente di più. Nel film, il suo personaggio appare fragile e disturbato, e il provino lo ha fatto indossando un vestitino preso

Ventisei anni, un passato da teen idol di Alex & Co., Saul Nanni si muove oggi tra cinema d’autore e grandi produzioni: da Pupi Avati e Gabriele Muccino al Tancredi del Gattopardo Netflix, ruolo che fu di Alain Delon. E oggi La gioia, con un personaggio complesso, un narcisista crepato dentro, che si traveste donna, si prostituisce, pensa solo a come fare soldi, in balia di una madre terribile interpretata da Jasmine Trinca. Da qualche anno è legato a Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel: la loro storia d'amore è nata proprio sul set del Gattopardo (lei era Angelica), e insieme formano una coppia che sprizza glamour e bellezza da ogni foto social. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Saul Nanni: «In La gioia interpreto un ragazzo che usa il corpo per soldi, ballo sui tacchi e mi travesto. Con Deva Cassel viviamo l’amore con naturalezza, come due ventenni. I suoceri? Monica Bellucci e Cassel sono persone come noi»

Approfondimenti su Saul Nanni

Deva Cassel ha fatto il suo ritorno in passerella alla Paris Fashion Week.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Saul Nanni

Argomenti discussi: Icon cover story: Saul Nanni; 'La Gioia' di Nicolangelo Gelormini: la conoscenza dell’amore; Grazia è in edicola con Deva Cassel; Alessandra Mastronardi ha un fidanzato: chi è Alessandro Pirounis, la (presunta) nuova fiamma dell'attrice dopo il divorzio con...

Deva Cassel e Saul Nanni in vacanza in un posto segreto, la fuga d’amoreIl set de Il Gattopardo ha fatto da sfondo a molti drammi, ma quello tra Deva Cassel e Saul Nanni si è giocato fuori dalle telecamere. Lei, erede diretta di due icone del cinema, interpreta Angelica, ... dilei.it

Saul NanniCurioso ed empatico qual è, Saul Nanni non si tira indietro, affrontando ruoli anche molto forti. Lo confermano i suoi due nuovi film ... iconmagazine.it

Gioia è sempre stata protetta...ma non ha imparato a proteggersi, anche dai sentimenti cresciuti troppo in fretta. #laGioia il nuovo film di Nicolangelo Gelormini, con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella, Betti Pedrazzi. Al cinema dal 1 - facebook.com facebook

la risposta di oggi: SAUL NANNI Vincitore di giornata: MARCO da Riccione Seconda: RAFFAELLA da Forlì #indovinindovinello #indovinello x.com