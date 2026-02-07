Un ragazzo sfrontato e una prof dalla vita monotona | Saul Nanni e Valeria Golino nel film di Gelormini La Gioia
Un ragazzo sfrontato e manipolatore cerca di conquistare il suo mondo, mentre la professoressa, che vive una vita monotona, non ha mai sperimentato l’amore se non tra le pagine dei libri. È la trama del nuovo film di Gelormini, “La Gioia”, con protagonisti Saul Nanni e Valeria Golino. La scena si muove tra due vite opposte, destinate a incontrarsi in un racconto che promette di sorprendere.
(askanews) – Un ragazzo sfrontato, manipolatore, in perenne ricerca di denaro e una professoressa che conduce una vita monotona e non conosce l’amore se non attraverso i libri. Sono i personaggi principali del film di Nicolangelo Gelormini La Gioia, magnificamente interpretato da Valeria Golino e Saul Nanni, nei cinema dal 12 febbraio. Ispirato ad un fatto di cronaca, il film ci porta in una provincia in cui le persone sono isolate, distaccate dalle proprie emozioni e lontane da una vera condivisione con gli altri. GUARDA LE FOTO Valeria Golino, foto: i segreti di una vita tra Roma, Parigi e Hollywood. 🔗 Leggi su Amica.it
Approfondimenti su Saul Nanni
Cinema: in arrivo 'La Gioia' di Gelormini, con Golino e Trinca
Domani arriva nelle sale italiane ‘La Gioia’, il nuovo film di Nicolangelo Gelormini.
La Gioia | il trailer del nuovo film con Valeria Golino
Ultime notizie su Saul Nanni
Argomenti discussi: Presentato a Roma La Gioia: Valeria Golino e Saul Nanni nel film di Nicolangelo Gelormini tra solitudine e diseducazione sentimentale; Napoli, intervista a Silas: I colpi di Alisson ricordano Kvara; L'educazione sentimentale di Golino e Saul Nanni ne La Gioia; In arrivo al cinema il 12 febbraio una storia che nasce dalla cronaca nera Parola ai due protagonisti.
L'educazione sentimentale di Golino e Saul Nanni ne La GioiaRoma, 5 feb. (askanews) - Un ragazzo sfrontato, manipolatore, in perenne ricerca di denaro e una professoressa che conduce una vita monotona e ... spettacoli.tiscali.it
Il 12 febbraio esce "La gioia" di Michelangelo Gelsomini con Valeria Golino e Saul Nanni. Il film è liberamente ispirato al caso Rosboch e, per quanto non sia amante del cinema italiano moderno, credo che possa essere molto interessante come lavoro. L'unic facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.