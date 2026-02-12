Questa mattina, sulle strade di Milano, si sono visti diversi giovani uscire da casa con outfit che mescolano stili diversi. Tra i più noti, alcune ragazze hanno sfoggiato giacche di maglia a frange abbinate a minigonne di pelle, giocando sui contrasti di colori e materiali. Un modo semplice, ma sempre efficace, per attirare l’attenzione e rendere il look interessante senza complicazioni.

Un modo semplice ma sempre efficace per far funzionare un outfit è quello di puntare sui contrasti. Non solo di stile, ma anche per quanto riguarda i volumi, i colori e le texture. Per esempio mettendo a confronto giacca di maglia a frange e minigonna di pelle. Un modo per esaltare a vicenda superfici e nuance diverse, rendendo ancora più d'impatto l'insieme. Stiamo parlando di un trucco di styling che durante la stagione invernale può essere messo in pratica in modo ancora più incisivo. Perché quando fa freddo, sono tante le texture in grado di combinare funzionalità, protezione e appeal. Basti pensare alla pelliccia o alla vernice.

© Amica.it - La giacca di maglia a frange e la minigonna di pelle si incontrano giocando con contrasti cromatici e di texture

Questa settimana, molti appassionati di moda stanno sperimentando abbinamenti audaci.

Quest’anno, il classico binomio bianco e nero si rinnova attraverso stratificazioni e contrasti di texture, offrendo nuove possibilità di styling.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

