Quest’anno, il classico binomio bianco e nero si rinnova attraverso stratificazioni e contrasti di texture, offrendo nuove possibilità di styling. Questo abbinamento, simbolo di eleganza senza tempo, si conferma come scelta versatile e sempre attuale, capace di adattarsi a diverse occasioni e tendenze. La sua semplicità e raffinatezza lo rendono un’opzione affidabile, capace di valorizzare ogni look mantenendo un aspetto sobrio e raffinato.

Non ci stancheremo mai di indossare un look bianco e nero. E i motivi sono tanti. Prima di tutto si parla dell’eleganza di questo binomio cromatico senza tempo e intramontabile, in grado di passare indenne attraverso le mode. Ma anche perché il bianco e il nero sono super pratici da portare in moltissime occasioni e questo fa sì che gli acquisti moda ricadano quasi sempre su queste due nuance. E infine perché sono facilissimi da combinare insieme senza paura di fare passi falsi. Quest’inverno, poi, sembrano essere davvero ovunque, accanto ad altre nuance di tendenza come il marrone, il grigio e il bordeaux. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il binomio cromatico più classico questa stagione si porta all’insegna di stratificazioni e contrasti di texture

Leggi anche: Suole chunky, texture scamosciate e imbottiture effetto shearling invadono i modelli più di tendenza della stagione fredda.

Leggi anche: L’attrice ha indossato un miniabito viola e bordeaux in tweed, un gioco di texture e proporzioni che reinterpreta il classico con freschezza moderna

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Bianco e nero: l’idea look giusta per indossarli quest’inverno.

Marrone e azzurro, l'abbinamento cromatico più sofisticato e armonioso dell'autunno 2025 che sostituirà la palette neutraAbbinare l'azzurro e il marrone, le tonalità della terra e del cielo, così come suggeriscono le tendenze emerse sulle passerelle dell'autunno inverno 2025-26 e nello street style, è un gesto fashion ... vogue.it

Il binomio donne e società della cura. La novità storica e l’appuntamento elettoralestrana stranissima atmosfera in questo scorcio di estate, dominato non più dalle solite emergenze (pandemica, climatica, militare) ma da una scadenza elettorale anticipata (ma non imprevista). In ... quotidianosanita.it

I #Giochi di #MilanoCortina2026 racconteranno al mondo il binomio indissolubile tra #sport e #industria italiana, tratto distintivo del nostro #MadeinItaly che unisce territori e imprese nel segno dell’ #innovazione e dell’ #eccellenza. Con la mostra inaugurata a x.com

Dott.Davide Terranova. . Vitamina C e cuore: un binomio vincente per il benessere cardiovascolare. Scopriamolo in questo video. #Prevenzionecardiovascolare #rischiocardiovascolare #Colesterolo #infarto #antiossidanti - facebook.com facebook