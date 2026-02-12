la francia chiede le dimissioni di francesca albanese da relatrice onu per parole oltraggiose su israele

La Francia chiede ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese dall’incarico di relatrice dell’Onu. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha annunciato che il 23 febbraio porterà la richiesta al Consiglio dei diritti umani. La motivazione? le sue parole considerate oltraggiose e irresponsabili contro Israele, che hanno scatenato reazioni dure a Parigi.

“La Francia condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese” pronunciate sabato scorso, “che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo è in quanto nazione”, ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, annunciando che la Francia chiederà le dimissioni di Francesca Albanese il prossimo 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani dell’Onu. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, intervenendo davanti all’Assemblea nazionale, ha accusato Francesca Albanese di aver fatto “dichiarazioni oltraggiose e colpevoli” durante il forum di sabato 7 febbraio organizzato da Al-Jazeera e di aver “preso di mira non il governo israeliano, di cui è lecito criticare la politica, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

