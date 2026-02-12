la finanza sequestra 24mila articoli di carnevale nei negozi erano pericolosi

Le forze dell’ordine hanno sequestrato più di 24mila articoli di Carnevale trovati nei negozi di Fano. Maschere, costumi, decorazioni e giochi sono stati confiscati perché considerati pericolosi. I controlli sono stati effettuati dai finanzieri del Comando Provinciale, che hanno scoperto merce senza le certificazioni di sicurezza. Ora si attendono eventuali sanzioni e chiarimenti sulla provenienza della merce.

Fano (Pesaro Urbino), 12 febbraio 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino hanno sequestro oltre 24mila articoli carnevalesch i, tra maschere, giocattoli, decorazioni, costumi allegorici, parrucche, cappellini e adesivi glitterati. Nel mirino delle Fiamme Gialle il commercio di articoli potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori e non conformi ai requisiti previsti dalla normativa per la vendita al pubblico. Dalla cartapesta alla scuola dell’infanzia: la pedagogia nata nei cantieri del Carnevale Undicimila articoli sono stati posti sotto sequestro dai militari della Compagnia di Fano, focalizzatisi sui territori delle valli del Cesano e del Metauro, dove il carnevale di Fano, famoso a livello nazionale attrae da sempre tantissime persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Durante le operazioni di controllo, la Guardia di Finanza ha sequestrato 800.

