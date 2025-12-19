Regali di Natale 2025 | sequestrati dalla Guardia di Finanza 800mila articoli pericolosi Erano in magazzini di grossisti extracomunitari

Durante le operazioni di controllo, la Guardia di Finanza ha sequestrato 800.000 articoli potenzialmente pericolosi destinati ai regali di Natale 2025. I prodotti, provenienti da magazzini di grossisti extracomunitari, sono stati prontamente rimossi dal mercato per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire rischi. Un intervento fondamentale per tutelare la salute pubblica durante le festività.

© Firenzepost.it - Regali di Natale 2025: sequestrati dalla Guardia di Finanza 800mila articoli pericolosi. Erano in magazzini di grossisti extracomunitari La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 800.000 articoli potenzialmente pericolosi, destinati in larga parte alla vendita nel periodo natalizio, impedendone la diffusione sul mercato e tutelando concretamente la sicurezza dei consumatori L'articolo proviene da Firenze Post.

