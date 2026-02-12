La Fiamma di Agata | arte e devozione a Catania

La Fiamma di Agata torna a illuminare Catania con un nuovo evento. Questa volta, l’evento unisce musica, teatro e arte visiva, creando un momento di devozione condivisa. La città si riempie di fedeli e appassionati che si ritrovano per rendere omaggio alla patrona, seguendo le tradizioni ma anche scoprendo nuove interpretazioni artistiche. La manifestazione si svolge tra le strade e le piazze di Catania, con un pubblico che partecipa con entusiasmo e curiosità.

La Fiamma di Agata: un omaggio condiviso alla luce della patrona. La Fiamma di Agata torna a brillare attraverso un nuovo appuntamento artistico che intreccia musica, teatro e immaginario visivo. L'iniziativa, intitolata "La Fiamma Condivisa", si terrà il 15 febbraio 2026 alle ore 16:30 nella suggestiva Sala Marchesi del Palazzo della Cultura di Catania. In questo modo, l'appuntamento conferma ancora una volta la volontà della città di custodire e, al tempo stesso, rinnovare il legame con la propria patrona, rafforzando così un percorso culturale che si rinnova di anno in anno. A dare identità visiva alla rassegna è il pittore siciliano Salvo Muscarà, autore del dipinto che campeggia sulla locandina e che ha curato l'intero ciclo iconografico dedicato a La Fiamma di Agata.

