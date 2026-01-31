La Fiamma di Agata | incontro letterario e musicale tra poesia mito e devozione

Questa mattina al Palazzo della Cultura si è tenuto un evento dedicato a Sant’Agata, tra poesia, musica e storie femminili. L’incontro ha attirato molti appassionati, che hanno seguito con attenzione le esibizioni e le letture. La serata ha unito arte e devozione, celebrando la figura della santa attraverso parole e melodie.

Un percorso tra poesia, musica e narrazioni femminili per celebrare Sant’Agata al Palazzo della Cultura. Un incontro letterario e musicale che unisce arte, spiritualità e memoria collettiva. La Fiamma di Agata torna il 31 gennaio 2026 al Palazzo della Cultura di Catania. L’evento, curato da Valentina Giua e Valentina Capizzi, celebra la figura di Sant’Agata attraverso parole, suoni e visioni femminili. Voci poetiche e narrazioni sacre. Protagoniste della serata saranno Lina Maria Ugolini e Valentina Giua. Ugolini, scrittrice, poeta, musicologa e drammaturga, presenterà Il Materno Argento (Bertoni Edizioni). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - La Fiamma di Agata: incontro letterario e musicale tra poesia, mito e devozione Approfondimenti su Agata Palazzo A Lanciano l'incontro Re-Visioni segna la collaborazione tra le realtà di ricerca musicale 'La fiamma di Agata' La manifestazione “La Fiamma di Agata” celebra la figura della Patrona di Catania, portando alla luce il suo significato storico e culturale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Agata Palazzo Argomenti discussi: 'La fiamma di Agata'; Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) tedofora a Trento; Diffondere tra i più giovani i valori fondanti dello sport e dell’Olimpismo; Radix racconta Lecce. 'La fiamma di Agata'Al via la manifestazione LA FIAMMA DI AGATA. DONNE DI FUOCO DAL MITO ALLA CONTEMPORANEITÀ dedicata alla Patrona di Catania. Catania – Agata come archetipo femminile di autodeterminazione, resistenza ... cataniatoday.it La Passione di Agata raccontata dalla Marionettistica dei Fratelli NapoliIl dramma interiore di Agata, serva di Cristo, rivive per mano del genio artistico de La Compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli, maestri pupari catanesi dal 1921, che in occasione dei […] ... blogsicilia.it https://www.talkymedia.it/al-via-la-fiamma-di-agata-donne-di-fuoco-dal-mito-alla-contemporaneita-la-manifestazione-dedicata-alla-patrona-di-catania/ - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.