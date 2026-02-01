la fiamma di agata inaugura arte e impegno civile

La Fiamma di Agata apre il suo percorso al Palazzo della Cultura, portando in scena un calendario di eventi che uniscono arte e impegno civile. Tra mostre, incontri e performance, si vuole coinvolgere il pubblico in un dialogo diretto e senza troppi fronzoli, puntando sulla concretezza delle iniziative. La manifestazione vuole essere anche un richiamo alle tematiche sociali, con un occhio di riguardo alle questioni che toccano la città e i suoi abitanti.

La Fiamma di Agata: al Palazzo della Cultura prende vita il palinsesto che unisce parola, arte e impegno civile. Si è tenuta nella Sala Marchesi del Palazzo della Cultura di Catania la conferenza stampa inaugurale de “ La Fiamma di Agata ”, un nuovo palinsesto culturale che intreccia poesia, arti visive, teatro, musica e riflessione civile. Un progetto dal forte valore simbolico, pensato per restituire alla città un percorso condiviso capace di rinnovare il legame con la figura di Sant’Agata e con la sua eredità di forza, identità e partecipazione collettiva. A condurre l’incontro è stata la giornalista Elisa Petrillo, direttrice di Sudpress, che con rigore, sensibilità e una moderazione impeccabile ha guidato gli interventi, valorizzando la pluralità delle voci presenti e il senso profondo dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Patrizio Raso, nato a Polistena nel 1978, unisce nelle sue opere temi di ombre e orizzonti, storie personali e impegno civile.

