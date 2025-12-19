Cene stellate champagne Jacuzzi vista mare e conti a tre zeri | quanto costa il Capodanno extra lusso

Il Capodanno più esclusivo a Rimini promette un’esperienza indimenticabile tra cene stellate, champagne pregiato e relax in Jacuzzi vista mare. Tra lusso sfrenato e dettagli da sogno, alcuni si preparano a brindare al nuovo anno con eleganza e opulenza, lasciando alle spalle ogni limite. Un’occasione unica per vivere un inizio anno all’insegna dell’eccellenza e del comfort più raffinato.

© Riminitoday.it - Cene stellate, champagne, Jacuzzi vista mare e conti a tre zeri: quanto costa il Capodanno extra lusso A Rimini c’è chi si prepara ad accogliere il nuovo anno tra caviale, champagne millesimato e conti a tre zeri. È il Capodanno dell’extra lusso, quello che si consuma lontano dalle piazze prese d'assalto dalla folla, nelle suite vista mare e nei ristoranti dove una bottiglia di vino può costare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Quanto costa un attico con vista Duomo? Firenze, castelli e ville storiche: i prezzi (stellari) del lusso Leggi anche: Tornano le cene stellate di Degusto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Quando lusso fa rima con montagna - Nonostante l’aumento dei prezzi di soggiorni e skipass la montagna non arresta la sua avanzata come regina delle ... panorama.it Cene a tema, a più mani e in abbinamento a vini e champagne, a Milano, Brescia e nel Nordest - territorio unico al mondo, patria non solo di un grande blasone enologico come l’Amarone, ma anche di una ricca tradizione gastronomica che affonda le sue radici in una straordinaria biodiversità. oggi.it Cene stellate e aperitivi per un’estate alla moda - La regione Toscana apre due indirizzi da segnare subito in agenda per coloro che desiderano regalarsi un pranzo o una cena gourmet in sede o in visita nella città culla del Rinascimento italiano, ... panorama.it Un altro fantastico appuntamento delle nostre Cene Stellate ieri ha preso vita Protagonista della serata lo @chefalfonsocrescenzo , che ci ha accompagnati in un percorso gastronomico raffinato e profondo, dove ogni piatto era racconto, memoria e visione. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.