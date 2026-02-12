La Fed di New York | nel 2025 le tariffe volute da Trump sono state pagate al 90% da aziende e consumatori Usa

La Federal Reserve di New York ha pubblicato uno studio che smonta le accuse di Donald Trump circa gli effetti dei dazi imposti durante il suo mandato. Secondo la ricerca, nel 2025 circa il 90% delle tariffe sono state pagate da aziende e consumatori statunitensi, non da aziende straniere come spesso si era detto. La notizia cambia le carte in tavola sulla vera incidenza delle tariffe, che ora sembrano aver gravato più sui cittadini e le imprese locali che sui partner esteri.

Una nuova ricerca della Federal Reserve smentisce la tesi di Donald Trump secondo cui i dazi imposti durante il suo mandato avrebbero colpito le aziende straniere. Lo studio, riporta il Financial Times, ha rilevato che nel 2025 le aziende e i consumatori statunitensi hanno pagato quasi il 90% del costo legato alle tariffe. Nei primi otto mesi del 2025, il 94% dei costi è stato trasferito a Stati Uniti, una percentuale che è scesa al 92% nei mesi di settembre e ottobre e all’86% a novembre. Quindi verso la fine dell’anno si è registrata una leggera crescita dei costi a carico degli esportatori. “Dato che il dazio medio a dicembre era del 13%”, scrivono Mary Amiti, Chris Flanagan, Sebastian Heise e David E. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

