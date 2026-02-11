BYD contesta i dazi USA | causa legale contro l’amministrazione Trump per il rimborso delle tariffe già pagate

La casa automobilistica cinese BYD ha avviato una causa contro il governo degli Stati Uniti. La compagnia contesta i dazi imposti dall’amministrazione Trump e chiede di riavere indietro i soldi pagati per le tariffe. La disputa si fa più concreta e potrebbe aprire una nuova fase nelle tensioni commerciali tra i due paesi.

BYD contro Trump: la sfida legale sui dazi USA si fa concreta. La casa automobilistica cinese BYD ha intentato una causa contro gli Stati Uniti, contestando i dazi imposti dall’amministrazione Trump e richiedendo il rimborso di quanto già versato. La disputa legale, avviata il 26 gennaio 2026, riguarda l’applicazione dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) e potrebbe avere ripercussioni significative sui piani di espansione di BYD nel mercato americano, attualmente limitato a autobus, veicoli commerciali, batterie, sistemi di accumulo di energia e pannelli solari. La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla legalità di tali dazi è al momento sospesa, ma BYD mira a garantire un diritto al rimborso indipendentemente dall’esito finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su BYD USA

L’Unione Europea minaccia di non ratificare l’accordo sui dazi siglato l’estate scorsa, cercando di influenzare la posizione degli Stati Uniti.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il rinvio al 2027 dell’introduzione dei nuovi dazi sui mobili imbottiti, da cucina e da bagno, inizialmente previsti per il 2026.

Ultime notizie su BYD USA

