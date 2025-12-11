Il Sicilia Express raddoppia le corse per Natale 2025 | quattro collegamenti tra Torino e l’isola da dicembre a gennaio Biglietti in vendita dal 13 dicembre a tariffe tra 24,90 e 29,90 euro

Il Sicilia Express aumenta le sue corse per il Natale 2025, offrendo quattro collegamenti tra Torino e la Sicilia da dicembre a gennaio. I biglietti saranno disponibili dal 13 dicembre, con tariffe che variano tra 24,90 e 29,90 euro, garantendo maggiore comodità ai viaggiatori durante le festività natalizie.

La Regione Siciliana ha annunciato il raddoppio delle corse del Sicilia Express per le festività natalizie 2025. Il servizio ferroviario gestito da FS Treni Turistici Italiani prevede due partenze da Torino Porta Nuova il 20 e il 27 dicembre 2025 e due ritorni il 5 e il 10 gennaio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

"Sicilia Express" raddoppia le corse, Schifani: "Più siciliani potranno tornare nella propria terra"

Sicilia Express a Natale 2025, corse raddoppiate a prezzi low cost: le nuove date e i costi dei biglietti - Il "Sicilia Express" raddoppia le corse per Natale, offrendo ai siciliani residenti al Nord un viaggio comodo ed economico contro il caro voli

Il Sicilia Express raddoppia le corse: dal 13 dicembre si possono acquistare i biglietti - I biglietti saranno in vendita dal 13 dicembre.