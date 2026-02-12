Una madre piange, consapevole che non rivedrà mai più la sua bambina. Zoe, 17 anni, è stata picchiata e gettata in un canale. La comunità si interroga su cosa sia successo e la giustizia comincia a muoversi, tra dubbi e promesse di scoprire la verità.

Una madre che parla tra le lacrime. Una ragazza di 17 anni che non tornerà. Una comunità che cerca un perché mentre la giustizia muove i primi passi, tra atti, dubbi e promesse di verità. Il dolore che non si spegne. “Non doveva finire così la mia bambina. Non la vedrò crescere”. La voce di Mariangela resta addosso. È il dolore che ti raggiunge anche se non la conoscevi, perché quel nome, Zoe, ora pesa. I fiori sotto casa, i biglietti con le frasi spezzate, le compagne di scuola in silenzio. Piccoli gesti, goffi ma sinceri. Servono? Poco. Ma raccontano chi siamo davanti a una perdita che non ha giustificazioni. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - La disperazione di una madre: ‘Non vedrò crescere la mia bambina’. Il caso di Zoe, 17 anni, pestata e gettata in un canale

Approfondimenti su Zoe Casotto

Un caso che ha sconvolto Nizza Monferrato.

Zoe Trinchero, 17 anni, è stata trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Zoe Casotto

La vita in diretta. . Niccolò e Domenico sono i due ragazzi che hanno trovato per primi il corpo della 17enne Zoe Trichero nel canale, a Nizza Monferrato. Alex, il suo assassino, era accanto a loro, fingendo disperazione per non essere riuscito a salvarla. “Avev - facebook.com facebook

La disperazione della madre: “La mia povera Zoe non doveva finire così” x.com